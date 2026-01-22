Ανοίγει η αυλαία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβάλιου 2026

Στην γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η φετινή διοργάνωση του «Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Η θεματική του φετινού Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού είναι «Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ» και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης κάλεσε όλη την Ελλάδα να έρθει στην πόλη του Ρεθύμνου λέγοντας: «Φέτος ζητάμε από όλους να ζήσουν ή να ντυθούν όπως ονειρεύονται. Και αυτός είναι o χαρακτήρας του καρναβαλιού μας, υπερβατικός». Συμπλήρωσε ο Δήμαρχος πως: «Θέλω να ευχαριστήσω την επιτροπή, τις ομάδες, τους χορηγούς μας, όλους εκείνους που στηρίζουν το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι και καλώ όλους να επισκεφθούν το Ρέθυμνο σε ένα από τα έξυπνα και διασκεδαστικά τριήμερα και τετραήμερα, που έχει το πρόγραμμα για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτό που ονειρευόμαστε χωρίς αλκοόλ, χωρίς υπερβολή, με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και με υπευθυνότητα».

Στην παρουσίαση μαζί με τον Δήμαρχος Ρεθύμνης βρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης Μάνος Τσάκωνας, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Στέλιος Σαμψών – Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου, Ρένα Κουτσαλεδάκη – Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Ρεθύμνης, Μιχάλης Πετρακάκης – Πρόεδρος Ο.Ρ.Κ. – Μανούσος Κλάδος – Δημοσιογράφος και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της διοργάνωσης Νίκος Μαρκαντώνης.

«Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι είναι διαφορετικό» είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας τονίζοντας: «Δεν είναι μόνο καρναβάλι. Κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να αγγίζει τις τέχνες και να απλώνεται σε δύο τριήμερα και δύο τετραήμερα. Το Ρέθυμνο είναι από σήμερα πολύχρωμο όχι μόνο σε στολισμό, αλλά και σε συναισθήματα. Είναι μία μεγάλη αγκαλιά και περιμένει τους επισκέπτες του να διασκεδάσουν, να γνωρίσουν την πόλη και εκείνους που είναι φίλοι του καρναβαλιού να συνεχίσουν να είναι, να το αγαπήσουν ακόμα περισσότερο και να το διαφημίσουν».

Πρόσκληση συμμετοχής στις εκδηλώσεις απεύθυναν όλοι οι συμμετέχοντες στην Συνέντευξη Τύπου, με την υπόσχεση “…να διασκεδάσουμε έναν ολόκληρο μήνα“. Η επικεφαλής της παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δ.Σ. Ρεθύμνου Ρένα Κουτσαλεδάκη είπε ότι: «Το καρναβάλι δεν είναι μόνο χορός και τραγούδι, δεν είναι μόνο ξέφρενος ρυθμός, είναι και γνώση. Έχουμε και το κυνήγι θησαυρού, που είναι πηγή γνώσης για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε, όμως, και τις παραδοσιακές καντάδες και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Έτσι, καλούμε όλους να συμμετέχουν με κέφι και με ασφάλεια», ενώ ο Πρόεδρος των Ομάδων Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού Μιχάλης Πετρακάκης ανακοίνωσε ότι φέτος συμμετέχουν τα πληρώματα 32 ομάδων με 27 άρματα και αναμένονται, περίπου 10.000 καρναβαλιστές, “…γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική και τη σημασία του καρναβαλιού μας. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει τόσο οι ομάδες όσο και ο Δήμος“.

Το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπή κ. Μανούσος Κλάδος είπε πως το Ρέθυμνο, ήταν και παραμένει η πόλη του πνεύματος, των τεχνών, του πολιτισμού, των γραμμάτων, αλλά και η πόλη της καρναβαλικής δημιουργικής έκφρασης και φαντασμαγορίας, ενώ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26 Νίκος Μαρκαντώνης τόνισε, ότι «Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι δεν κοιτάει την εξωτερική εμφάνιση, αλλά την ψυχή κάθε καρναβαλιστή, την διασκέδαση, να περάσει καλά μαζί μας. ‘Αλλωστε, όποιος παρατηρήσει την αφίσα μας θα δει ότι έχουμε διάφορους χαρακτήρες, όχι στο πρότυπο των μοντέλων αλλά απλοί καθημερινοί άνθρωποι που διασκεδάζουν μέσα στην πόλη, μπροστά από μνημεία, που έχουν φιλοξενήσει την τέχνη και τον πολιτισμό. Είμαστε μία πόλη ανοιχτή και αυτό λέει φέτος η θεματική μας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην φετινή διοργάνωση του 36ου Κυνηγιού του Θησαυρού, το 28ου Παιδικού Κυνηγιού και το 8ου Εφηβικού Κυνηγιού Θησαυρού λέγοντας για και ως εκπρόσωπος της Ομάδας Μπουμπούνες που διοργανώνει: «Είμαστε περήφανοι γιατί ήδη το παιδικό έχει σπάσει ρεκόρ με περίπου 900 συμμετοχές παιδιών και 89 ομάδες, που θα πλημμυρίσουν την πόλη και το ίδιο ισχύει και για το εφηβικό κυνήγι, με 30 ομάδες και παραπάνω από 200 παιδιά. Το 36ο Κυνήγι Θησαυρού ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις και καινοτομίες, που οι συμμετέχοντες θα τις δουν σταδιακά». Φέτος όπως επισημάνθηκε, για μία ακόμη χρονιά το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι στοχεύει σε δύο τριήμερα και δύο τετραήμερα εκδηλώσεων, καλώντας τον επισκέπτη να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές εβδομάδες ένα πρόγραμμα με έντονο το στοιχείο της διασκέδασης αλλά και της τέχνης.

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr και οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν εύκολα πληροφορίες πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QR code που από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.