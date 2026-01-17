Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Λαμπερή έναρξη με πλήθος κόσμου στους δρόμους (Βίντεο)

Η πόλη μπαίνει επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Λαμπερή έναρξη με πλήθος κόσμου στους δρόμους (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Το πιο δημοφιλές καρναβάλι της Ελλάδας ξεκίνησε, με πλήθος κόσμου να κατακλύζει την Πάτρα για τις Απόκριες.

Η πόλη μπαίνει επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς για το 2026, με την αυλαία των εκδηλώσεων να ανοίγει απόψε στην πλατεία Γεωργίου, όπου εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας παρακολουθούν την τελετή έναρξης.

Το φετινό θέμα της έναρξης είναι «Βγες από την Οθόνη» και, όπως αναφέρει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, τονίζει τη σημασία της συλλογικότητας, της ενεργής συμμετοχής και της αξίας της φυσικής παρουσίας.

Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας, με τη συμμετοχή περίπου 300 ατόμων.

Η παράσταση ξεδιπλώνεται σε τρία βασικά μέρη: αρχικά, ένα αφηγηματικό και μουσικό άνοιγμα που «ξυπνά» το κοινό, στη συνέχεια η προβολή της συλλογικής δράσης της πόλης, των ομάδων και των φορέων, και τέλος η κορύφωση με έντονο γιορτινό παλμό και ενεργή συμμετοχή όλων.

