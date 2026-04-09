Άνω Λιόσια: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για διακίνηση ναρκωτικών κοντά σε σχολείο

Συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της Τρίτης (07/04), στα Άνω Λιόσια, δύο ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 24 και 41 ετών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.), με τη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός οικίας, καθώς και για απείθεια και άσκηση βίας κατά υπαλλήλων. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός που αποσκοπούσε στην προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ στο ίδιο πλαίσιο την Κυριακή (05/04) συνελήφθη 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε μεταβεί στην επίμαχη οικία για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς κατελήφθη εξερχόμενος από αυτή να κατέχει 0,2 γραμμ. κοκαΐνης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με άτομα που διακινούν ναρκωτικές ουσίες εντός οικίας, πλησίον σχολικού συγκροτήματος στα Άνω Λιόσια, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία αστυνομικών στο σημείο, επιχείρησαν να απορρίψουν τις ναρκωτικές ουσίες στην μπανιέρα και αντιστάθηκαν σθεναρά, προκειμένου να διαφύγουν της σύλληψής τους.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στην επίμαχη οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,3 γραμμ. κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, πτυσσόμενη ράβδος και το χρηματικό ποσό των 5.195 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.