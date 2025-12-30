Άνω Λιόσια: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 50χρονο – Παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού ενώ διέσχιζε κάθετα τις ράγες

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 50χρονος άνδρας στα Άνω Λιόσια, όταν παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού, το πρωί της Τρίτης.

Το δυστύχημα έγινε στις 6:50 το πρωί στη Ζωφριά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ασπρόπυργο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου 300 μέτρα από τον σταθμό του Προαστιακού.

Ο 50χρονος τραυματίας, που έφερε αρκετά και σοβαρά τραύματα, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, κι ενώ αρχικά είχε σφυγμό, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, ο άτυχος άνδρας διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τον συρμό.

Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας τα εξής:

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών».