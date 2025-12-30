Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός 50χρονος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 30/12 στη Ζωφριά στα Άνω Λιόσια, όπου ένας πεζός παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.

Το δυστύχημα έγινε στις 6:50 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ασπρόπυργο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου 300 μέτρα από τον σταθμό του Προαστιακού.

Ο 50χρονος τραυματίας, που έφερε αρκετά και σοβαρά τραύματα, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, κι ενώ αρχικά είχε σφυγμό, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.