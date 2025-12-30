Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός 50χρονος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Διακομίστηκε στο "Αττικόν", αλλά κατέληξε

Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός 50χρονος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 10:03

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 30/12 στη Ζωφριά στα Άνω Λιόσια, όπου ένας πεζός παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.

Το δυστύχημα έγινε στις 6:50 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ασπρόπυργο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου 300 μέτρα από τον σταθμό του Προαστιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 50χρονος τραυματίας, που έφερε αρκετά και σοβαρά τραύματα, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, κι ενώ αρχικά είχε σφυγμό, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ