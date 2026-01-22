Άνω Γλυφάδα: Βίντεο με τη δραματική διάσωση γυναίκας από τα ορμητικά νερά – Κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 56χρονη

Σε ποτάμια μετέτρεψε η χθεσινή σφοδρή καταιγίδα τους δρόμους στην Άνω Γλυφάδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και αφήνοντας πίσω μια νεκρή γυναίκα.

Οι εικόνες καταστροφής είναι συγκλονιστικές, όπως και το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από την περιοχή της Άνω Γλυφάδας που δείχνει τη δραματική στιγμή της διάσωσης μιας γυναίκας, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου έχασε τη ζωή της αργότερα η άτυχη 56χρονη.

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει με τα πόδια δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο, με τα νερά μάλιστα κάποια στιγμή να τη ρίχνουν στο έδαφος.

Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες με κίνδυνο της ζωής τους, έπεσαν στα ορμητικά νερά και την τράβηξαν από τα χέρια, προκειμένου να αποτρέψουν την παράσυρσή της.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 21:00, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα, ηλικίας 56 ετών, η οποία ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.