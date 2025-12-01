Ανησυχητικός αριθμός: 115 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ μέσα σε μια νύχτα στο λεκανοπέδιο (βίντεο)

Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την Τροχαία της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) έφερε αποτελέσματα που μάλιστα είναι αρκετά ανησυχητικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER μέσα σε μία νύχτα, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, εντοπίστηκαν 115 οδηγοί να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ σε όλο το λεκανοπέδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους εντατικούς ελέγχους της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και στην περιοχή του Κορυδαλλού, οι 42 οδηγοί που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ είναι από τον έλεγχο στην περιοχή εκεί.

Με δύο από αυτούς να οδηγούνται στον εισαγγελέα γιατί ήταν πάνω από 0,60, όταν το όριο είναι 0,24ml/L. Σε όλους αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης με την ιστορία να μας υπενθυμίζει ότι η πρόληψη φέρνει αποτελέσματα.