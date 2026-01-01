Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή 2/1 – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές

Η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να συνθέσει το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούντοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο καιβαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τηδυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικέςκαταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός,βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στηΜακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες,την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τηςΗπείρου και της κεντρικής Στερεάς.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στονοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θαενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμέςτης, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός σταηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στηνυπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τηνησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσειςμε λίγες τοπικές βροχές και λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 10 βαθμούς. Στη δυτικήΜακεδονία από -07 (μείον επτά) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούντοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο καιβαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν καισποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικάορεινά, κυρίως της Ηπείρου.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 με7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στοεσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσειςμε λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική Στερεάκαι την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τοαπόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίαςκαι της βόρειας Πελοποννήσου.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσειςμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες από το απόγευμα.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 με6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 και βαθμιαίαέως 6 με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσειςμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου απότο απόγευμα.Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θαεξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με5 μποφόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, που από το βράδυ θααυξηθούν.Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές καισποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικάαυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη και τα νησιά τουανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένεςκαταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 καιτοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τακεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς καιστις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μετοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στοκεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικέςβροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικούΑιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγητοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίωςστα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίοτοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.