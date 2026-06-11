Ανέλαβε καθήκοντα η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

Η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανέλαβε σήμερα, επίσημα, τα καθήκοντά της.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημητρίου Χούπη, η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού ανέλαβε τα καθήκοντα αντικαθιστώντας τον έως τώρα εκπρόσωπο συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη.

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Στο σύντομο χαιρετισμό του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπογράμμισε ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ «έχει εξελιχθεί σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο με επιτυχία» ενώ εξήρε τις επιδόσεις της.

Δεν παρέλειψε δε, να συγχαρεί για την προσφορά του τον κ. Ασλάνη – στον οποίο επέδωσε και αναμνηστικά δώρα – που αποχωρεί ενώ ευχαρίστησε θερμά τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την άψογη συνεργασία κατά τα τρία χρόνια της αρχηγίας του.