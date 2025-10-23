Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα: “Έφυγε” βρέφος ενός μηνός

Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι κατέληξε από φυσικά αίτια

Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα: “Έφυγε” βρέφος ενός μηνός
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα όταν γιαγιά διαπίστωσε ότι το ενός μηνός βρέφος δεν ανέπνεε μεταφέροντας το στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το larissa.net, όλα ξεκίνησαν από το Αργυροπούλι Τυρνάβου όταν η γιαγιά, με την οποία διέμενε το κοριτσάκι, διαπίστωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως η γυναίκα μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και εκεί σήμανε συναγερμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βρέφος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το βρέφος – σύμφωνα με την πρώτη εικόνα – κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν – όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση – ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ