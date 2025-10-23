Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα: “Έφυγε” βρέφος ενός μηνός

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα όταν γιαγιά διαπίστωσε ότι το ενός μηνός βρέφος δεν ανέπνεε μεταφέροντας το στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το larissa.net, όλα ξεκίνησαν από το Αργυροπούλι Τυρνάβου όταν η γιαγιά, με την οποία διέμενε το κοριτσάκι, διαπίστωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως η γυναίκα μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και εκεί σήμανε συναγερμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βρέφος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το βρέφος – σύμφωνα με την πρώτη εικόνα – κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν – όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση – ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.