Ανείπωτη τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 68χρονος άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 23/3 στην Λαμία όταν ένας 68χρονος άνδρας σκοτώθηκε καθώς καταπλακώθηκε από δέντρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport ο άτυχος άνδρας είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα από κάποια ξερά πλατάνια, που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι, όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Το τραγικό συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του, η οποία άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο Αργυροχωρίου, από τη Λαμία και η 7η ΕΜΑΚ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας: