Οικογενειακή τραγωδία στην Κυψέλη: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό κι αυτοκτόνησε – Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (28.12) στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, όλα έγιναν σε διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος 37.

Όλα άρχισαν από έναν καυγά του ζευγαριού στο υπόγειο της οικίας. Στη συνέχεια ο άνδρας άρπαξε ένα μαχαίρι τραυματίζοντας τη σύζυγό του στο λαιμό και ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που έμενε, πέρασε στο απέναντι κτίριο κι έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο ότι δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε. Το μαχαίρι με το οποίο έγινε η επίθεση βρέθηκε κοντά στο σημείο που έβαλε τέλος στην ζωή του ο άνδρας.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζευγάρι ηλικιωμένων κοντά στα 60. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώνοντάς τον θάνατό του άνδρα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Δείτε εικόνα από το σημείο: