Ανασύρθηκε σορός άνδρας στη Σύμη – Εξετάζεται αν ανήκει στον 8ο Γερμανό που αγνοούνταν μετά την παράσυρσή ιστιοφόρου

Στον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα προχώρησε το πρωί της Τετάρτης, 5 Αυγούστου το Λιμενικό στην θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη στη Σύμη.

Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 8ο Γερμανό τουρίστα που αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, 2 Αυγούστου όταν το ιστιοπλοϊκό που επέβαιναν παρασύρθηκε όταν βούτηξαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν.

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Οι αρχές είχαν εντοπίσει σώους τους επτά από τους συνολικά οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων επιβαινόντων.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ακόμη μία γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας.

Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον αριθμό των διασωθέντων στους επτά.