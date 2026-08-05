Μυστράς: Ο 55χρονος είχε ζώσει με κάμερες και αλυσίδες το ξενοδοχείο όπου έκρυβε το πτώμα του πατέρα του

Σε… φρούριο είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο που έκρυβε την σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια ο 55χρονος στον Μυστρά, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του.

Όπως αναφέρουν πολίτες του Μυστρά που επικαλείται το notospress.gr ο 55χρονος είχε πάρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας με πινακίδες, αλυσίδες και κώνους.

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Κατά τις ίδιες μαρτυρίες ο 55χρονος απαγόρευε την είσοδο αλλά οποιουδήποτε στον χώρο – ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών – ενώ τον είχε «ζώσει» με κάμερες ασφαλείας.

Κάτοικοι της περιοχής λένε επίσης ότι είχαν να δουν τον 90χρονο εδώ και 5 χρόνια αλλά το δικαιολογούσαν λόγω της άνοιας που είχε ο ηλικιωμένος.

Στην ομολογία του μετά την ανακάλυψη της σορού του πατέρα του, ο 55χρονος ομολόγησε ισχυριζόμενος ότι ο 90χρονος είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια από φυσιολογικά αίτια και προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει την σύνταξη του τον έβαλε στον καταψύκτη και δεν δήλωσε, όπως υποχρεώνεται από τον νόμο, τον θάνατό του. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε αποβιώσει νωρίτερα, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Αρχικά, πάντως, είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τους αστυνομικούς που έφτασαν στο ξενοδοχείο μετά από καταγγελία ότι ο ηλικιωμένος είχε καιρό να εμφανιστεί, λέγοντας ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να επαληθεύσουν τον ισχυρισμό του, διαπίστωσαν ότι ήταν αναληθής καθώς η αδελφή του 55χρονου που μένει στην Αθήνα τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον – τελικά – συλληφθέντα.