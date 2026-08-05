Καιρός: Επιμένουν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών

Ιδιαίτερα επιβαρυμένες παραμένουν οι καιρικές συνθήκες, με τους ισχυρούς βοριάδες να διατηρούνται στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων θα συνεχίσει να ευνοεί την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, σε μια μέρα που ο κίνδυνος εξάπλωσής τους είναι μεγάλος.

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Τα μελτέμια εξακολουθούν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, όπου θα πνέουν κατά τόπους ισχυρά, 6 με 7 μποφόρ. Πλέον, όμως, ακολουθούν έναν πιο χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο. Ενισχύονται σταδιακά προς τις μεσημβρινές ώρες, όταν καταγράφεται και η μέγιστη έντασή τους, ενώ από αργά το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ εξασθενούν.

Η κύρια ζώνη δράσης τους περιορίζεται στο Αιγαίο και δεν επηρεάζει τόσο τα ενδότερα του ηπειρωτικού κορμού. Η επιρροή τους επεκτείνεται κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα, όπως στη νότια και κεντρική Εύβοια και την ανατολική Αττική, χωρίς όμως τις ιδιαίτερα υψηλές εντάσεις που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες της ημέρας, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα παραμείνουν ιδιαίτερα επιβαρυμένες, ευνοώντας την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Σήμερα Τετάρτηαρχικά αναμένονται λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία.

Οι βοριάδες θα επιμείνουν κατά τόπους ισχυροί στο Αιγαίο, γενικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα, στις Κυκλάδες και στη νότια Κρήτη θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37°C, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τους 38°C και τοπικά τους 39°C, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, την Άρτα και τη δυτική Πελοπόννησο.

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Πέμπτη

Το ισχυρό μελτέμι θα διατηρηθεί στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, στο στενό του Καφηρέα, στη νότια Εύβοια και στη νότια Κρήτη. Παράλληλα, θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και οι άνεμοι στις υπήνεμες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπου δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Ωστόσο, η κύρια ζώνη δράσης των ισχυρών ανέμων θα εξακολουθήσει να βρίσκεται μέσα στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μια μικρή πτώση στα ανατολικά, χωρίς όμως ουσιαστική διαφοροποίηση.

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Παρασκευή

Λίγες τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν τοπικά ισχυροί έως πολύ ισχυροί στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, στις ίδιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 36 με 37°C, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 38 με 39°C και πιθανώς λίγο πιο υψηλά.

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Σαββατοκύριακο

Οι ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, με εντάσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ διαφαίνεται τάση περαιτέρω ενίσχυσής τους από την Κυριακή και ακόμη περισσότερο προς τη Δευτέρα. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλώνονται λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Την Κυριακή η αστάθεια θα είναι λίγο πιο έντονη, με περισσότερες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εκ νέου άνοδο. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τους 37 με 38°C, τοπικά τους 39°C, ενώ σε περιοχές που ευνοούν υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα λόγω της καταβατικής επίδρασης των βορείων ανέμων, δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 40°C και στη βόρεια.

Τη Δευτέρα τα μελτέμια αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα θερμό διάστημα που θα έχει προηγηθεί, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο επιβαρυμένες, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και κυρίως ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.