Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τις συλλήψεις στο ΑΠΘ: “Οι Πρυτανικές Αρχές μας ζήτησαν να παρέμβουμε”

Τους 38 έφθασαν οι συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.

Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή της κάποια άτομα παρέμεναν εντός του κτιρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το περιστατικό η ΕΛΑΣ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «βραδινές ώρες χθες (17-02-2026) ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εκδήλωση – προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν».

Η ΕΛΑΣ προσθέτει ότι «κατόπιν αιτήματος συνδρομής προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 38 άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και 2 σε χώρο του Α.Π.Θ., ενώ προσήχθησαν 10 ακόμη άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα για παρέμβαση της ΕΛΑΣ έγινε από τις πρυτανικές αρχές.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 33 εξ αυτών αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη δακτυλοσκόπησή τους και κατηγορούνται επιπλέον για το αδίκημα της απείθειας.