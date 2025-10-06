Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ιστιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Στενή Βαλά Αλοννήσου

Επιχειρούν Λιμενικό και Πυροσβεστική για την κατάσβεση

Ιστιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Στενή Βαλά Αλοννήσου
DEBATER NEWSROOM
23:54

Συναγερμός σήμανε βραδινές ώρες στην περιοχή Στενή Βάλα Αλοννήσου, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιστιοφόρο.

Στο σημείο βρίσκονται περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ. και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά και είναι καλά στην υγεία τους.

 Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

