Ιστιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Στενή Βαλά Αλοννήσου
Επιχειρούν Λιμενικό και Πυροσβεστική για την κατάσβεση
Συναγερμός σήμανε βραδινές ώρες στην περιοχή Στενή Βάλα Αλοννήσου, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιστιοφόρο.
Στο σημείο βρίσκονται περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ. και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά και είναι καλά στην υγεία τους.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις