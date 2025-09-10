Allou! Fun Park: “Καμία πρόθεση πώλησης των παιχνιδιών” λέει η εταιρεία

Εικόνες εγκατάλειψης δείχνουν βίντεο από το άλλοτε κραταιό Allou! Fun Park στο Ρέντη που υπήρξε σημαντικό κέντρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης για πολλές γενιές μικρών και μεγάλων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας το καλοκαίρι που μας πέρασε τονίζοντας ότι η απόφαση του Δήμου Ρέντη για τρίμηνο κλείσιμο του πάρκου, σε συνδυασμό με συστηματική παραπληροφόρηση εις βάρος της, κατέστησαν τη συνέχιση λειτουργίας μη δυνατή.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι “δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης” των παιχνιδιών, ενώ εξετάζονται “διάφορα σενάρια για την εκμετάλλευση του χώρου”.

Στις 10 Ιουνίου 2025 έκλεισε το κύριο πάρκο, ενώ το παιδικό Kidom ακολούθησε στις 16 Ιουνίου. Η διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και συνεργάτες

Η ανακοίνωση του Allou το χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας στην Ελλάδα». Σε αριθμούς, η έκταση έφτανε περίπου τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Μπορεί να μην ήταν το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Ευρώπης, όμως για τα ελληνικά δεδομένα κατείχε την πρώτη θέση και αποτελούσε μοναδικό προορισμό ψυχαγωγίας.