Το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας της χώρας «βυθίστηκε» στη σιωπή – Εικόνες εγκατάλειψης από drone (vid)

Το Allou! Fun Park, ο εμβληματικός χώρος ψυχαγωγίας στου Ρέντη, κατέβασε οριστικά ρολά έπειτα από 23 χρόνια λειτουργίας. Οι εικόνες που κατέγραψε drone προκαλούν αίσθηση: άδειες πισίνες εκεί όπου άλλοτε δέσποζε το roller coaster, καρέκλες του Star Fly να αιωρούνται μετέωρες στον αέρα και εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις που θυμίζουν σκηνικό ταινίας.

Το τέλος μιας εποχής

Η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας τονίζοντας ότι η απόφαση του Δήμου Ρέντη για τρίμηνο κλείσιμο του πάρκου, σε συνδυασμό με συστηματική παραπληροφόρηση εις βάρος της, κατέστησαν τη συνέχιση μη βιώσιμη.

Παρά τις επενδύσεις σε ασφάλεια και υποδομές, το Allou! Fun Park δεν κατάφερε να ανακάμψει. Στις 10 Ιουνίου 2025 έκλεισε το κύριο πάρκο, ενώ το παιδικό Kidom θα ακολουθήσει στις 16 Ιουνίου.

Η διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και συνεργάτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κοινό για την πολυετή στήριξη.

Ήταν πράγματι το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας;

Η ανακοίνωση του Allou το χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας στην Ελλάδα». Σε αριθμούς, η έκταση έφτανε περίπου τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Μπορεί να μην ήταν το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Ευρώπης, όμως για τα ελληνικά δεδομένα κατείχε την πρώτη θέση και αποτελούσε μοναδικό προορισμό διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.

Οι εικόνες της εγκατάλειψης

Τα πλάνα από ψηλά είναι αποκαλυπτικά:

• Οι μικρές πισίνες που φιλοξενούσαν το roller coaster έχουν στεγνώσει.

• Στο Star Fly, οι άδειες καρέκλες αιωρούνται σιωπηλά, μέτρα ψηλά στον αέρα.

• Ολόκληρος ο χώρος μοιάζει εγκαταλελειμμένος, σαν να πάγωσε ο χρόνος.

Το άλλοτε ζωντανό πάρκο, γεμάτο φωνές παιδιών και γέλια επισκεπτών, μετατράπηκε σε ένα σιωπηλό τοπίο, γεμάτο μνήμες αλλά χωρίς παρόν.

Το Allou! Fun Park υπήρξε για χρόνια σημείο αναφοράς στη διασκέδαση στην Αθήνα. Σήμερα, όμως, στέκει ως μνημείο εγκατάλειψης. Το «μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας της Ελλάδας» κλείνει τον κύκλο του, αφήνοντας πίσω νοσταλγία, μνήμες και ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί.

