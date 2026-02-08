Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό από σήμερα: Κλείνουν νωρίτερα 4 σταθμοί στην κόκκινη γραμμή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Γραμμή 2 του Μετρό από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ και Νέος Κόσμος θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα, στις 21:40, από Κυριακή έως και Πέμπτη, εξαιτίας εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.

Ωστόσο, ο σταθμός Σύνταγμα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 2 θα διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Άγιος Ιωάννης – Ελληνικό.

Τα τελευταία δρομολόγια:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:25

Πανεπιστήμιο 21:37, Σύνταγμα 21:40, Ακρόπολη 21:41, Συγγρού-Φιξ 21:43, Νέος Κόσμος 21:44)

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:25

Άγ. Δημήτριος 21:33, Άγ. Ιωάννης 21:36, Νέος Κόσμος 21:37, Συγγρού-Φιξ 21:39, Ακρόπολη 21:41, Σύνταγμα 21:43

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή με την ονομασία Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης», από την Κυριακή 8/2 έως και την Πέμπτη, μεταξύ 21:40 και της λήξης της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στην κατεύθυνση από Πανεπιστήμιο προς Άγιο Ιωάννη, τα λεωφορεία θα διέρχονται από τις στάσεις Πανεπιστήμιο (Σίνα), Σύνταγμα (προσωρινή στάση στη Βασ. Αμαλίας), Ακρόπολη (Βασ. Αμαλίας), Φιξ (Καλλιρρόης – στάση Τραμ), Νέος Κόσμος (Αμβροσίου Φραντζή) και Άγιος Ιωάννης (Κασομούλη).

Στην αντίθετη κατεύθυνση, από Άγιο Ιωάννη προς Πανεπιστήμιο, η διαδρομή θα περιλαμβάνει τις στάσεις Κασομούλη, Αμβροσίου Φραντζή, Συγγρού, Ακρόπολη (Συγγρού), Σύνταγμα (Βασ. Αμαλίας) και Πανεπιστήμιο, όπου θα γίνεται η αποβίβαση.

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.