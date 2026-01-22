Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 6 του Τραμ την Παρασκευή λόγω έργων

Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ θα υπάρξουν αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 λόγω έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Ειδικότερα, αύριο από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00 το τραμ στην γραμμή ‘Πικροδάφνη – Σύνταγμα” θα τερματίζει στο Φιξ.

Η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε, ότι την Παρασκευή 23/01 από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 15:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ “Πικροδάφνη – Σύνταγμα” τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” και θα διεξάγονται στο τμήμα “Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη” μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την ολοκλήρωση των εργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις “Λ. Βουλιαγμένης”, “Ζάππειο” και “Σύνταγμα”.