Αλιβέρι: Η ανάρτηση της αδελφής του 45χρονου που σκοτώθηκε με την σύζυγο του σε τροχαίο – “Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά”
Γνωστή δημοσιογράφος η αδελφή του άτυχου 45χρονου
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου Εύβοιας μετά τον θάνατο ενός ανδρόγυνου σε τροχαίο το βράδυ της Παρασκευής (29/8).
Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 45χρονος Γιάννης Καράπας, γνωστός δικαστικός επιμελητής, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών στην έκκληση για αίμα, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00.
Σε βαθιά θλίψη, η αδερφή του 45χρονου, η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, αποχαιρέτησε το ζευγάρι με μία ανάρτηση στο Facebook.
«Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις