Αλιβέρι: Η ανάρτηση της αδελφής του 45χρονου που σκοτώθηκε με την σύζυγο του σε τροχαίο – “Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά”

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου Εύβοιας μετά τον θάνατο ενός ανδρόγυνου σε τροχαίο το βράδυ της Παρασκευής (29/8).

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 45χρονος Γιάννης Καράπας, γνωστός δικαστικός επιμελητής, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών στην έκκληση για αίμα, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βαθιά θλίψη, η αδερφή του 45χρονου, η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, αποχαιρέτησε το ζευγάρι με μία ανάρτηση στο Facebook.

«Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε