Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για απόπειρα αρπαγής 10χρονου – Τον πλησίασε αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (16.03) στην Αλεξανδρούπολη, όταν σημειώθηκε απόπειρα αρπαγής ενός 10χρονου μαθητή.

Όπως μεταδίδει το e-evros.gr, το παιδί περίμενε τη μητέρα του έξω από το διαμέρισμα της καθηγήτριας Αγγλικών του, όταν σταμάτησε δίπλα του ένα μπλε Ι.Χ. με τουρκικές πινακίδες. Ο οδηγός προσπάθησε να πείσει τον μαθητή να μπει στο όχημα, ισχυριζόμενος σε σπαστά ελληνικά ότι τον είχε στείλει ο πατέρας του.

Το παιδί όμως αντέδρασε ψευδώς, λέγοντας ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και ότι η μητέρα του βρισκόταν στο νοσοκομείο, καθιστώντας έτσι αποτυχημένη την προσπάθεια αρπαγής. Ο δράστης, εκνευρισμένος, χτύπησε με το χέρι το πόδι του και τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο.

Οι γονείς του ανήλικου κατήγγειλαν άμεσα το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ., που έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.