Αλεπού “έκοβε βόλτες” σε Παλαιό Φάληρο και Καλλιθέα (βίντεο)

Οι αλεπούδες φαίνεται πως έχουν επεκτείνει την παρουσία τους και στα νότια προάστια της Αττικής, προκαλώντας έκπληξη αλλά και περιέργεια στους κατοίκους.

Η κάμερα του DEBATER κατέγραψε μια αλεπού στο Παλαιό Φάληρο, να κινείται νυχτερινές ώρες με ιδιαίτερη άνεση, θυμίζοντας περισσότερο οικόσιτη γάτα παρά άγριο ζώο. Με ευκινησία και χωρίς εμφανή φόβο, περιπλανιόταν στους δρόμους της περιοχής, αναζητώντας πιθανότατα τροφή.

Την ίδια ώρα, ένας πολίτης ανέφερε πως εντόπισε μια παρόμοια αλεπού κατά τη διάρκεια της ημέρας στις 8:30 το πρωί στη λεωφόρο Θησέως, στην Καλλιθέα. Μάλιστα στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok. Το ζώο φαινόταν εξαιρετικά εξοικειωμένο με το αστικό περιβάλλον, σε σημείο που –σύμφωνα με την μαρτυρία– έμπαινε ακόμη και μέσα σε καταστήματα, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς και τους καταστηματάρχες.

Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το ίδιο ζώο που κινείται μεταξύ των δύο περιοχών ή για διαφορετικές αλεπούδες που έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία τους αναδεικνύει την αυξανόμενη συνύπαρξη άγριας ζωής και αστικού ιστού, ένα φαινόμενο που παρατηρείται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.