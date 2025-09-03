Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε – Νεκρό και το βρέφος

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3/9 στα Πατήσια καθώς μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καθώς έφερνε στον κόσμο το παιδί της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, όλα συνέβησαν στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 3/9 στο σπίτι της οικογένειας στην οδό Σκρα, όταν ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας τη βρήκε νεκρή καθώς στην προσπάθεια της να γεννήσει μόνη της έκοψε τον ομφάλιο λώρο με αποτέλεσμα να πεθάνει τόσο η ίδια όσο και το βρέφος.

Οι Αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τα άλλα δυο παιδιά της οικογένειας να είναι εν ζωή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής.