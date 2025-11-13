Αιώνιοι φοιτητές: Αντίστροφη μέτρηση για τις διαγραφές έως το τέλος του 2025 – Η διαδικασία και οι εξαιρέσεις

Η διαδικασία διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών» από τα ελληνικά πανεπιστήμια έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, καθώς –σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας– η προθεσμία ολοκλήρωσής της λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στο Ertnews, υπογράμμισε ότι, «δεν πρόκειται για τιμωρητικό μέτρο, αλλά για μια λογική εξυγίανσης των φοιτητικών καταλόγων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα». Όπως σημείωσε, οι γραμματείες των πανεπιστημίων έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εκκαθάρισης των μη ενεργών φοιτητών, με τα σχετικά στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους. Ο ίδιος υπολόγισε ότι ο αριθμός αυτών των φοιτητών ανέρχεται σε περίπου 280.000 έως 290.000, επισημαίνοντας ότι έχει δοθεί πρόσθετος χρόνος σε όσους έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών

Ο υφυπουργός σημείωσε πως «υπάρχουν και ευεργετικές διατάξεις για φοιτητές που εργάζονται, έχουν προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη. Αυτοί μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων του ν+2 ή ν+3», τονίζοντας πως το υπουργείο επιδεικνύει «κοινωνική και ακαδημαϊκή ευαισθησία».

Μιλώντας για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που επέλεξε να διοργανώσει ενδιάμεση εξεταστική για τους φοιτητές που κινδυνεύουν με διαγραφή, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι, «η συμπληρωματική εξέταση είναι απολύτως νόμιμη, εφόσον γίνεται εντός των χρονικών ορίων. Το αδιαπραγμάτευτο είναι η 31η Δεκεμβρίου».

Ζητήματα ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων

Παράλληλα, ο υφυπουργός τόνισε ότι τη φετινή χρονιά όλα τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν ομαλά, χωρίς καταλήψεις ή εντάσεις, αξιοποιώντας παράλληλα πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση των υποδομών και την προώθηση της έρευνας. Όσον αφορά την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους, σημείωσε πως όλα τα ΑΕΙ έχουν ήδη υποβάλει τα σχέδια ασφαλείας τους, ενώ «ο νέος νόμος του Ιουλίου για τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις εφαρμόζεται ήδη».