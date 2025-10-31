Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις μαζικές διαγραφές φοιτητών από τα μητρώα των ελληνικών, δημόσιων πανεπιστημίων, με τη διαδικασία να αρχίζει μέσα στον Δεκέμβριο.

Η διαδικασία διαγραφής αφορά φοιτητές που έχουν υπερβεί τόσο τη νόμιμη ανώτατη διάρκεια σπουδών όσο και την πρόσθετη προθεσμία που προβλέφθηκε με τον νόμο 5224/2025 και αναμένεται να τεθούν εκτός ΑΕΙ 285.000 άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατά βάση παλαιούς εγγεγραμμένους στα μητρώα, οι οποίοι δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα για πολλά χρόνια, ενώ η διαδικασία διαγραφών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026.

Οι διαγραφές αναμένεται να γίνουν σταδιακά, με τα ΑΕΙ να στέλνουν ειδοποιήσεις τόσο σε φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει τη φοίτησή τους για χρόνια όσο και σε όσους συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2025, καθορίζει τα βήματα για την εφαρμογή, σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και τις διαγραφές.

Πιο αναλυτικά, η υπουργική απόφαση θεσπίζει την καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος “ν + 2 / ν + 4 / ν + 6” για όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Παράλληλα, περιλαμβάνει δικλείδες προστασίας για φοιτητές που αντιμετωπίζουν τεκμηριωμένα εμπόδια ή έχουν περιορισμένο αριθμό μαθημάτων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Την ίδια ώρα, τα ΑΕΙ οφείλουν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά συστήματα ειδοποίησης και εξατομικευμένους πίνακες ορίων φοίτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά, επισημαίνοντας πως το Υπουργείο διαθέτει πλέον πλήρη εικόνα για τους φοιτητές που δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους.

Όπως ανέφερε, περίπου 30.000 φοιτητές έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, αξιοποιώντας τη μεταβατική δυνατότητα ολοκλήρωσης σπουδών που προβλέπει ο νόμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Οι εξαιρέσεις

Η διάρκεια φοίτησης έχει πλέον οριστεί στα 6 χρόνια για τις σχολές που απαιτούν 4 χρόνια σπουδών και στα 8 για τις 5ετείς σχολές, ισχύοντας για τους εισακτέους από το 2022-2023 και μετά. Μετά τη λήξη του διαστήματος, η σχολή προχωρά σε αυτόματη διαγραφή.

Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένας φοιτητής να εξαιρεθεί εάν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστοποιημένα από δημόσια αρχή ή έχουν τεκμηριωμένες οικογενειακές ή κοινωνικές δυσκολίες όπως αναπηρία, γονείς ανήλικων παιδιών, στρατιωτική θητεία και άλλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή υπάρχουν φοιτητές που δικαιούνται μερική φοίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε εξάμηνο υπολογίζεται ως μισό, με δυνατότητα αίτησης σε εργαζόμενους, γονείς, αθλητές, φοιτητές με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ακόμη μπορούν να αιτηθούν διακοπή σπουδών. Επιτρέπεται έως 2 έτη (ολικά ή τμηματικά), χωρίς προσμέτρηση στο ανώτατο όριο φοίτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας στοχεύει στην εξάλειψη του φαινομένου των λεγόμενων “αιώνιων φοιτητών”, που επηρεάζει τα στατιστικά στοιχεία της ανώτατης εκπαίδευσης.

Από την πλευρά τους, οι πρυτανικές αρχές εκτιμούν ότι η εκκαθάριση των μητρώων θα διευκολύνει τη διαχείριση πόρων και προσωπικού.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;