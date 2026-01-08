Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκιδική: 61χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι και τσεκούρι τον συμπέθερό του

Αναστάτωση προκλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αρναία του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας 61χρονος αλβανικής καταγωγής μαχαίρωσε τον 52χρονο συμπέθερό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύεται.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εκεί συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου

