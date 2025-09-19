Αιματηρή επίθεση σε τουρίστρια στη Χαλκιδική – Εξετάζεται η εμπλοκή του δραπέτη των αγροτικών φυλακών

Ένα αιματηρό περιστατικό με θύμα μία 25χρονη τουρίστρια από την Ουκρανία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19.09) στην Κασάνδρεια της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, περίπου στις 17.30 ένας άνδρας μπήκε στην ενοικιαζόμενη κατοικία που βρισκόταν η νεαρή γυναίκα, τη μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ. Στο σημείο, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για τον άνδρα που δραπέτευσε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.

Η 25χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.