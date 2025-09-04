Αίγινα: Γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό λόγω έλλειψης οδηγού σε ασθενοφόρο (Βίντεο)

Ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε στην Αίγινα, καθώς μία τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό, καθώς δεν υπήρχε πάλι οδηγός ασθενοφόρου, λόγω των εορτασμών της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, κατά τη διάρκεια της γιορτής στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου η γυναίκα έσπασε τον ώμο της, όμως λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης δεν υπήρχε παρουσία ασθενοφόρου στο σημείο.

Ένας συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος βρισκόταν στην εκκλησία και βοήθησε στη διακομιδή της γυναίκας είπε: «Ήμουν στη λειτουργία και βλέπω μία γυναίκα η οποία παραπατά και πέφτει κάτω. Έσπασε τον ώμο της. Πάω στην αστυνομία και λέω καλέστε ένα ασθενοφόρο να έρθετε να την πάρουμε να την πάμε κάτω, γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί».

Στη συνέχεια ο συνταξιούχος γιατρός πρόσθεσε: «Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα τέτοια ημέρα, που είναι ειδική ημέρα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό παρουσία γιατρού».

«Λέω εγώ είμαι γιατρός. Η γυναίκα πόναγε πάρα πολύ, είχε σπάσιμο και ήρθε το περιπολικό περίπου μετά από τρία τέταρτα. Η γυναίκα ήταν πεσμένη κάτω» κατέληξε ο συνταξιούχος που συνόδευσε την τραυματισμένη γυναίκα.