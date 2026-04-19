Ιράν: «Αποτρέψαμε τις ΗΠΑ να καταλάβουν εμπορικό πλοίο» λένε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν παρουσίασε μια περιγραφή ενός περιστατικού στη Θάλασσα του Ομάν που φαίνεται να διαφέρει από όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου.

«Αμερικανικές τρομοκρατικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στα ύδατα που περιβάλλουν τη Θάλασσα του Ομάν και άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ιρανικού εμπορικού πλοίου για να το αναγκάσουν να επιστρέψει στα ιρανικά χωρικά ύδατα», αναφέρει η δήλωση.

«Ωστόσο, με την έγκαιρη παρουσία και την ταχεία αντίδραση των ναυτικών μονάδων του IRGC προς υποστήριξη του ιρανικού πλοίου, οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να εγκαταλείψουν την περιοχή», συνεχίζει.