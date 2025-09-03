Αίγινα: Τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ράσο παπά λόγω έλλειψης οδηγού ασθενοφόρου

Στην Αίγινα, μια γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό αντί για ασθενοφόρο, με τη βοήθεια ενός ιερέα και ενός συνταξιούχου γιατρού, καθώς και πάλι δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου.

Μόλις δέκα μέρες μετά τον θάνατο μιας γυναίκας σε παραλία του νησιού λόγω απουσίας οδηγού ασθενοφόρου, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες έγιναν ξανά μάρτυρες παρόμοιου περιστατικού.

Η τραυματισμένη γυναίκα στον ώμο κατά την Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου, όπου πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί για την εορτή της Ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων. Παρά την κλήση στο Κέντρο Υγείας, ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός.

Ο γιατρός Μάριος Μούκας περιέγραψε: «Ήμουν στη λειτουργεία και βλέπω μια γυναίκα η οποία παραπατά και πέφτει κάτω. Έσπασε τον ώμο της. Πάω στην αστυνομία και λέω ”’καλέστε ένα ασθενοφόρο να έρθετε να την πάρουμε να την πάμε κάτω γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί”. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα τέτοια μέρα που είναι ειδική μέρα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό, παρουσία γιατρού. Λέω εγώ είμαι γιατρός. Η γυναίκα πόναγε πάρα πολύ, είχε σπάσιμο, και ήρθε το περιπολικό περίπου μετά από τρία τέταρτα. Η γυναίκα ήταν πεσμένη κάτω».

Η τραυματίας μεταφέρθηκε τελικά με περιπολικό, με τη βοήθεια του συνταξιούχου γιατρού και του ιερέα, ο οποίος χρησιμοποίησε το ράσο του για να την στηρίξουν. «Η οποία, η γυναίκα έπρεπε να φύγει με φορείο και κολάρο. Αυτά φυσικά δεν γίνανε όλα. Υπό αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες μετακίνησαν την τραυματία».

Μέσα στο ίδιο περιπολικό βρισκόταν και μια άλλη γυναίκα με πρόβλημα υγείας. «Και εγώ αναρωτιέμαι εάν αυτό ήταν μια ανακοπή, όπως συνέβη πριν 20 μέρες, θα περιμέναμε μισή ώρα, μια ώρα το περιπολικό να ‘ρθει να την πάρει χωρίς γιατρό χωρίς τίποτα;» τόνισε ο γιατρός.

Όλα αυτά συνέβησαν ενώ μόλις την περασμένη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ για τον θάνατο της 79χρονης γυναίκας σε παραλία της Αίγινας. Στο πόρισμα επιρρίπτονται ευθύνες στον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του Κέντρου Υγείας και στον γιατρό και ζητείται η άμεση αντικατάστασή τους.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν μόνο τη βραδινή βάρδια, ενώ για τις υπόλοιπες ημέρες δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού. Αναμένεται άμεσα η μετακίνηση οδηγού στην Αίγινα και θα εκδοθεί προκήρυξη για μία νέα θέση.