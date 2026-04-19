Ξέσπασμα από την Σοφία Βόσσου – «Είστε ανθρωπόμορφα τέρατα»

Η Σοφία Βόσσου ήταν έξαλλη με δημοσίευμα που την «πέθανε» κάνοντας ξέσπασμα με αναρτήσεις της στα social media.

Συγκεκριμένα, με ένα βίντεο της η Σοφία Βόσσου έδειξε να είναι οργισμένη από τα fake news για τον θάνατό της και τόνισε πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Βρε ξεσαμάρωτα γαϊδούρια, ρε τέρατα άνθρωπο όμορφα δε ντρέπεστε πια να γράφετε τέτοιες ηλιθιότητες και τέτοια ψέματα ανησυχήσατέ όλους τους δικούς μου ανθρώπους να περιμένω τα νέα από το δικηγόρο μου όμως κάποιος πρέπει να βάλει τέρμα σ’ αυτή την ασυδοσία βρώμανθρωποι. Έλεος πια βόθροι» ανέφερε.