Αίγινα: 77χρονη έχασε τη ζωή της λόγω έλλειψης οδηγού στο ασθενοφόρο

Μια σοκαριστική τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγινα, όπου μια 77χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο που θα την μετέφερε σε νοσοκομείο.

Η γυναίκα λιποθύμησε μέσα στο νερό, με τον ναυαγοσώστη να σπεύδει αμέσως για βοήθεια και να προσπαθεί να την επαναφέρει στη ζωή. Παρόλο που η 77χρονη είχε τις αισθήσεις της για περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, η έλλειψη οδηγού στο ασθενοφόρο εμπόδισε τη γρήγορη μεταφορά της στο κέντρο υγείας του νησιού.

Το τοπικό κέντρο υγείας δήλωσε αδυναμία αποστολής ασθενοφόρου, λόγω της έλλειψης οδηγού, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια πολύτιμου χρόνου για την περίθαλψη της ηλικιωμένης.