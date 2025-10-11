Αίγινα: 9χρονος τραυματίστηκε στο πόδι κατά την επιβίβαση σε φεριμπότ

Ένας 9χρονος τραυματίστηκε στο δάκτυλο του αριστερού ποδιού, κατά τη διάρκεια επιβίβασης σε φέριμποτ στο λιμάνι της Αίγινας.

Με ταχύπλοο του λιμενικού το ανήλικο αγόρι μεταφέρθηκε στον Πειραιά και από εκεί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.