Αιγαίο: Εννέα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη

Η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε την Πέμπτη (26/03) σε εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Συγκεκριμένα, σήμερα, πάνω από το Αιγαίο, πέρασαν δύο σχηματισμοί μαχητικών F-16 (δύο ζεύγη), καθώς και τρία μεμονωμένα αεροσκάφη, τα οποία περιλάμβαναν ένα κατασκοπευτικό CN-235 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Συνολικά, επτά τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών.

Οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας ανήλθαν σε έξι, εκ των οποίων δύο προήλθαν από τους σχηματισμούς των μαχητικών, τρεις από τα UAV και μία από το CN-235. Παράλληλα, σημειώθηκαν εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με δύο να αποδίδονται στα μαχητικά F-16 και επτά στο CN-235.

Οι παραβιάσεις εκδηλώθηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν καταγράφηκαν εμπλοκές, ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη δεν έφεραν οπλισμό.

Όπως επισημάνθηκε από το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.