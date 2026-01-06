Αιφνιδιαστική κίνηση των αγροτών – Άνοιξαν τα διόδια στο Ρίο (εικόνα + βίντεο)
Από αύριο αναμένεται 48ωρος αποκλεισμός της εθνικής οδού αν δεν υπάρξει "ουσιαστικός διάλογος" με την κυβέρνηση
Σε μία κίνηση που αιφνιδίασε την αστυνομία και τους πολίτες προχώρησαν οι αγρότες στην γέφυρα Ρίου Αντιρρίου στην Πάτρα.
Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης (6/1), οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς τα διόδια του Ρίου στην Πάτρα με σκοπό να ανοίξουν τα διόδια αιφνιδιάζοντας την αστυνομία αλλά και τους πολίτες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos.gr, οι αγρότες παρέμειναν στα διόδια του Ρίου μέχρι τις 22:00 το βράδυ. Αυτή η κίνηση τους αποφασίστηκε καθώς εκείνοι δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι θα ακούσουν αύριο κάτι σημαντικό από την πλευρά της κυβέρνησης και έτσι προετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό της Αχαΐας.
Η νέα αυτή κίνηση φαίνεται να αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενώ παραμένει άγνωστο εάν και πώς θα παρέμβει η Αστυνομία. Όλοι πλέον αναμένουν την απάντηση της κυβέρνησης στην διορία που τους έχουν δώσει οι αγρότες για «ουσιαστική συζήτησή»
