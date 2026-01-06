Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν μέχρι την Παρασκευή πήραν οι 3 κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 30χρονου

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή (9/1) έλαβαν για να απολογηθούν οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα έξω από νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (05/01) δύο αδέλφια, ηλικίας 35 και 38 ετών, καθώς κι ένας 29χρονος, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στο θάνατο του 30χρονου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Εννέα εμπλεκόμενοι – Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Ασφάλεια Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ανάμεσά τους και των δύο αδελφών, ενώ εκκρεμεί η ταυτοποίηση ενός ακόμη εμπλεκόμενου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έως την Τρίτη αναμένεται να εκδοθούν περίπου εννέα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή, με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της συμπλοκής να βαραίνουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, ο θάνατος του 30χρονου προήλθε από ισχαιμία του μυοκαρδίου, ως αποτέλεσμα των σοβαρών χτυπημάτων που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εγκεφαλικά νεκρός, παρουσιάζοντας μυδρίαση, καθώς και σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, ένδειξη εξαιρετικά βαριάς εγκεφαλικής δυσλειτουργίας.

Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.