Αγρότισσα στα χέρια της ΕΛΑΣ μετά από βίντεο που προέτρεπε σε επιθέσεις

Αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή (12/12) στον εισαγγελέα μία αγρότισσα η οποία ανήρτησε στο TikTok ένα βίντεο όπου καλούσε σε επιθέσεις εναντίον δικαστών, δημοσιογράφων και αστυνομικών, χρησιμοποιώντας υβριστικές αναφορές.

Η αγρότισσα από τη Φθιώτιδα συνελήφθη για το βίντεο που κοινοποίησε στο TikTok και κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοιας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το lamiareport.gr, το πρωί της Πέμπτης (11/12) οι αστυνομικοί προχώρησαν αυταπάγγελτα στη σύλληψη της.

Σε πολλά βίντεο της, τα οποία έχουν χιλιάδες προβολές στο TikTok, η αγρότισσα παίρνει θέση για θέματα που αφορούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις και σε κάποια από αυτά καταφέρεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών, ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας να τους τσακίσουν στο ξύλο κι άλλα πολλά:

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί, όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές.

Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που θα κρίνει αν πράγματι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα αδικήματα και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.