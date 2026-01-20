Αγρότες: Σήμερα στα μπλόκα οι αποφάσεις μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου – Στο τραπέζι “απόβαση” στην Αθήνα και συλλαλητήριο

Δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι εκπρόσωποι των αγροτών που βρέθηκαν χθες Δευτέρα 19/1 στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτησαν για περίπου 4,5 ώρες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα μέλη της 25μελούς επιτροπή των εκπροσώπων των μπλόκων που κάθισαν στο τραπέζι με τον πρωθυπουργό, μετά το τέλος της συνάντησης, εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, ωστόσο από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εκτόνωση της έντασης στο αγροτικό.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα προσήλθαν στη συνάντηση με 14 αιτήματα, με κυριότερα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς, ενώ αγκάθι ήταν και η συμφωνία Mercosur.

«Ασκούμε πίεση με τα μπλόκα μας και γι’ αυτό το λόγο θα υπάρξουν και διορθωτικές κινήσεις. Θα υπάρξουν και εξαγγελίες στο μέλλον», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Μετά από 51 από τις 52 ημέρες στα μπλόκα, ήρθαμε ενωμένοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Θέλω να πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός κατάλαβε αυτά που του είπαμε και θα το πάρει πάνω του για να κάνει κάποια πράγματα», δήλωσε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας Παναγιώτης Περράκης.

«Για την κτηνοτροφία, δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση. Δεν θέλουν εμβόλιο και από δω και πέρα θα κινηθούμε νομικά», σημείωσε από την πλευρά του ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς.

Οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα, όπου σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η ενημέρωση από τους αντιπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μπλόκο της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί για τις 18:00. Την ίδια ώρα, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι συνελεύσεις στα περισσότερα μπλόκα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν διάφορες προτάσεις, όπως το να πραγματοποιηθεί ίσως συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενώ εξετάζεται και το σενάριο «πολιορκίας» της πρωτεύουσας.

Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Μητσοτάκης για εκτόνωση της έντασης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον εκδότη του Book’s journal και δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική που δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.»

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δικαιολογημένα, επανέλαβε όμως ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Εμείς επιδιώκαμε αυτό τον διάλογο εξ αρχής. Οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοιχτές», τόνισε, προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι καθυστέρησε πολύ και πολλά από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα και τα οποία η κυβέρνηση έχει ήδη αντιμετωπίσει, στον βαθμό φυσικά που μπορεί θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση θα είχε εκτονωθεί πολύ νωρίτερα.»

Για καλή και παραγωγική συζήτηση έκανε λόγο από τη μεριά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ωστόσο ότι το πλαίσιο των βελτιώσεων ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Ετέθησαν ζητήματα όπως το να τυγχάνουν της χαμηλής τιμής αυτοί που μπαίνουν στη ρύθμιση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι συνεπείς από τους 12 μήνες», σημείωσε ο υπουργός και συνέχισε: «Ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμός των πραγματικών λίτρων που μπορεί να χρειάζονται κάθε καλλιέργεια.

Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ, που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του».