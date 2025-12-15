Την Τρίτη η απάντηση των αγροτών στον Τσιάρα – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Λίγο μετά τις 21:00 ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών, «δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας· η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα», στον απόηχο των δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Η απάντηση των αγροτών προς την κυβέρνηση αναμένεται να δοθεί στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Σύσκεψης των Μπλόκων.

Νωρίτερα, μιλώντας στο MEGA, ο αγρότης από τη Θεσσαλία, Θέμης Λέκκας, έκανε λόγο για «επικοινωνιακό παιχνίδι» από πλευράς κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το κάλεσμα σε διάλογο δεν συνοδεύεται από «έμπρακτα μέτρα».

«Θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις», τόνισε από τη Λάρισα, αναγνωρίζοντας παράλληλα μια θετική διάθεση από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς –όπως είπε– «μπήκε στον κόπο να διαβάσει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτείται «μια σοβαρή και συγκεκριμένη απάντηση».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Τσιάρα, τις χαρακτήρισε «γενικολογίες» και παρέπεμψε στις συλλογικές αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την εξέτασή τους από την Πανελλήνια Ένωση Μπλόκων, επαναλαμβάνοντας πως το αγροτικό κίνημα ζητά «σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις».

Τσιάρας: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα των αγροτών, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, την ίδια στιγμή, που οι παραγωγοί παραμένουν στα μπλόκα προμηνύοντας κλιμάκωση.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια. Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα», είπε ο κ. Τσιάρας.

«Έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά αιτημάτων, ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, στον ΕΛΓΑ, στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται. Τα ποσά θα προκύψουν από τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης. Καλούμε σε διάλογο τους αγρότες, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα».