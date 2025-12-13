Λένε «όχι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη οι αγρότες – Καταθέτουν τη λίστα με τα αιτήματα τους

Αρνητικοί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου είναι οι αγρότες, όπως εξέφρασαν στη γενική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες φαίνεται να έχουν αποφασίσει να στείλουν έγγραφο με τα αιτήματα τους προς τον πρωθυπουργό και αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια εφόσον πάρουν τις απαντήσεις που θέλουν τότε είναι ανοικτοί σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, είναι έτοιμοι για κλιμάκωση των μπλόκων τους σε πολλά σημεία της Ελλάδας τις επόμενες ημέρες.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια συμμετείχαν εκπρόσωποι από συνολικά 45 αγροτικά μπλόκα από όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα μπλόκα του Προμαχώνα, των Σερρών, του Αμυνταίου, της Σιάτιστας, του Λούρου Πρέβεζας, της Νίκαιας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας, του τελωνείου Νίκης, της Βέροιας, του τελωνείου Εξοχής, της Χρυσούπολης, της Άρτας, του Πύργου, των Λεχαινών, της Αταλάντης, των Δερβενίων, της Αλμωπίας, του Αργυροκάστρου, της Χαλκηδόνας και της Θήβας.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας δήλωσε ότι «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων. Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του».

Αγρότης από τη Λάρισα προμηνύει πως η σημερινή σύσκεψη θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ο αγροτικός κόσμος αρνείται να παρεβρεθεί σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. «Σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στη Νίκαια, θα συζητηθούν τα πάντα. Από τα αιτήματα, μέχρι και η περαιτέρω στάση μας. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, ότι η περαιτέρω στάση μας θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης. Απλά, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, έχουμε υπάρξει και 40 μέρες πάνω στον δρόμο. Ελπίζω να μη χρειαστεί και τώρα. Να δοθούν οι λύσεις αυτές που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να επιβιώσουμε».

Δείτε φωτογραφίες