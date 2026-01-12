Αγρότες: «Ναυάγησε» η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου – Kαταγγέλλουν απόπειρα διάσπασης

Στον «αέρα» βρίσκεται η προγραμματισμένη για αύριο (13.01) συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς καταγράφονται σοβαρές διαφοροποιήσεις στις τάξεις του αγροτικού κινήματος.

Συγκεκριμένα, μέρος των εκπροσώπων των αγροτών έχει αποφασίσει να μην παραστεί στη συνάντηση που είχε οριστεί για τις 13:00. Μεταξύ αυτών και οι αγρότες του Πλατύκαμπου, οι οποίοι, σε συνεδρίασή τους λίγο πριν τις 20:00, αποφάσισαν να απέχουν από το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι εκπρόσωποι που απέχουν καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης των μπλόκων και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο.

Χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα

Την ίδια ώρα, ωστόσο, διαφορετική στάση τηρούν αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και την Κρήτη, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει ότι θα δώσουν κανονικά το «παρών» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ενόψει και των εξελίξεων γύρω από τον διάλογο.

Κυβέρνηση: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Η αλλαγή στάσης των λεγόμενων «σκληρών μπλόκων» προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα».

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο διαχωρισμός των συναντήσεων ζητήθηκε από τις ίδιες τις αγροτικές ομάδες, ενώ για λόγους ασφάλειας και ουσιαστικού διαλόγου έχει τεθεί ανώτατο όριο 20 συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τα ονόματα των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.