Κυβερνητικές πηγές σε αγρότες: «Μόνο αν είστε όλοι μαζί θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό» – Παραπέμπουν σε Χατζηδάκη και Τσιάρα

Ξεκάθαρη θέση για το αίτημα των αγροτών περί συνάντησης με τον Πρωθυπουργό διατυπώνουν κυβερνητικές πηγές, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο αίτημα δεν έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, αλλά προέρχεται από μεμονωμένα μπλόκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση παραπέμπει τους αγρότες σε διάλογο είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, διαθέτουν πλήρη εικόνα τόσο των αιτημάτων όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και των εφικτών λύσεων.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να δεχθεί αντιπροσωπεία των αγροτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα εκπροσωπεί το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται διαδοχικές συναντήσεις με ξεχωριστές πενταμελείς αντιπροσωπείες από κάθε μπλόκο.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ακόμη ότι είχε ήδη οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού το οποίο – όπως αναφέρουν – απορρίφθηκε από την πλευρά των αγροτών χωρίς να προηγηθεί συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζεται ότι το πλαίσιο των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα είναι αυτό που έχει ήδη ανακοινωθεί και δεν προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις. «Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο», σημειώνουν χαρακτηριστικά, παραπέμποντας και στη σχετική αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Σε περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους προχωρούν οι αγρότες, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια τους μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Σε 48ωρο αποκλεισμό προχωρούν οι αγρότες

Η γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, το απόγευμα της Τετάρτης (07.01) αποφάσισε να προχωρήσει σε 48ωρο αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας θα προχωρήσουν αύριο, στις 11 το πρωί, σε αποκλεισμό στις σήραγγες της κοιλάδας των Τεμπών με τρακτέρ και οχήματα, αφού προηγουμένως συγκεντρωθούν στις 10.00 στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τονίζοντας ότι οι αγρότες ζητούν απευθείας διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Δυνάμεις των ΜΑΤ σε Αφίδνες, Λάρισα και Θήβα

Στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού, τέθηκε επίσης επί τάπητος το ενδεχόμενο αποκλεισμών εθνικών οδών και κομβικών σημείων, καθώς και παρεμβάσεων σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, εξετάζεται η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής διάσκεψης το Σαββατοκύριακο, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το MEGA, βρίσκεται σε εξέλιξη ανάπτυξη δυνάμεων των ΜΑΤ ενόψει των κινητοποιήσεων, με τρεις διμοιρίες να έχουν αναπτυχθεί στις Αφίδνες, τρεις στη Λάρισα και τρεις στη Θήβα.

Πιθανό νέο μπλόκο στη Θήβα

Στο Κάστρο Βοιωτίας εξετάζεται η δημιουργία ενιαίου μπλόκου στη Θήβα, με τη συγκέντρωση όλων των τρακτέρ της Βοιωτίας στο σημείο.

Κινητοποιήσεις στον Ε-65 και στην Αιτωλοακαρνανία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε-65, ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και, βάσει απόφασης της γενικής τους συνέλευσης, θα κινηθούν αύριο προς τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα για αποκλεισμό.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου προχωρούν σε αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου και των παρακαμπτήριων οδών, κόβοντας την περιοχή στα δύο.

Αναμονή αποφάσεων στην Πάτρα – Κλιμάκωση στη Λακωνία

Στην Πάτρα, οι τελικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης στο μπλόκο της Περιμετρικής αναμένονται, με πιθανή έναρξη ενεργειών ακόμη και από το βράδυ.

Στη Λακωνία, η Συντονιστική Επιτροπή ανακοίνωσε κλιμάκωση του αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης των Μαλγάρων (4/1/2026).

Την Πέμπτη (08.01) στις 17.00, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Σπάρτης–Λεύκτρου και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης–Τρίπολης, ενώ θα ενισχύσει και τον 48ωρο αποκλεισμό στα διόδια της Νεστάνης.

Η Συντονιστική δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει «μαχητικά και δυναμικά», απορρίπτοντας κυβερνητικά τελεσίγραφα και απειλές.

18 μπλόκα και σύλλογοι ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό κι έστειλαν επιστολή στον Κώστα Τσιάρα

18 αγροτικοί σύλλογοι και μπλόκα απέστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την οποία ζητούν την έναρξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα αιτήματά τους.

Αναλυτικά η επιστολή στον Κ. Τσιάρα

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .

1)

Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2)

Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες».

Τα έξι νέα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα

Παράλληλα, τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας εξειδίκευσαν τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των αγροτών, τα οποία περιλαμβάνουν: