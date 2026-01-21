Αγρότες: Αποχωρούν σταδιακά έως την Παρασκευή από τα μπλόκα, παρά τη δυσαρέσκειά τους

Αυλαία των αγροτικών κινητοποιήσεων μετά από 53 ημέρες με πορεία τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, αποφάσισαν οι «σκληροί» της Νίκαιας μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αγρότες από τα «Πράσινα Φανάρια», αποχώρησαν από το μπλόκο, ανοίγοντας τον δρόμο προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες στα Μάλγαρα, αποφάσισαν να μην αποσύρουν τα τρακτέρ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν στο μπλόκο επ΄ αόριστον με ανοιχτούς δρόμους.

Ο πρόεδρος του μπλόκου Κώστας Στέφης, δήλωσε πως, «μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό που δεν έδωσε καμία ουσιαστική λύση στα βασικά προβλήματα και για το βασικότερο στην περιοχή μας που είναι το ρύζι ή ομόφωνη απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων μετά τη συνέλευση ήταν να παραμείνουμε στους δρόμους επ’ αόριστον, με ανοιχτούς όμως τους δρόμους γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στους πολίτες που είναι μαζί μας από τη πρώτη στιγμή και μας στηρίζουν και μας λένε να μη κάνουμε βήμα πίσω».

Απογοήτευση στους «σκληρούς» της Νίκαιας

Στο «στρατόπεδο των σκληρών της Θεσσαλίας», επικρατεί απογοήτευση μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς θεωρούν πως «δεν πήραν ούτε απαντήσεις, ούτε ξεκάθαρες δεσμεύσεις στα βασικά αιτήματα του κλάδου τους».

Όπως αποφασίστηκε μετά την σύσκεψη της Νίκαιας, οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων που είχαν στήσει μπλόκα σε δυο σημεία του Ε65, αναμένεται να αποχωρήσουν σήμερα το πρωί και να επιστρέψουν στα χωράφια.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, συμφώνησαν να αποχωρήσουν από το μπλόκο το απόγευμα της Πέμπτης, αφού πρώτα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας.