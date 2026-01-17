Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό – Η λίστα με τους εκπροσώπους και το «φρένο» στον Ανεστίδη

Μόλις δύο εικοσιτετράωρα απομένουν για την κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων των «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δεύτερο ραντεβού «κλείδωσε» για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο χωρίς την παρουσία του Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος τίθεται εκτός μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Με ανοιχτούς δρόμους σε ένδειξη καλής θέλησης

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προχωρούν σε μερική αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη των δρόμων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση αυτοκινήτων και φορτηγών, ως ένδειξη καλής θέλησης.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αγρότες που είχαν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό αποφάσισαν να διατηρήσουν την παρουσία τους στα μπλόκα «από σεβασμό προς τους συναδέλφους τους», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δρόμοι και τελωνεία παραμένουν ανοιχτά.

Αμετανόητος ο Ανεστίδης

Στο μεταξύ, ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίστηκε αμετανόητος μετά τις χυδαίες δηλώσεις που φέρεται να έκανε σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση, κάνοντας λόγο για «φιλική συζήτηση με δημοσιογράφους» που «εκ παραδρομής βγήκε στον αέρα». «Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό.

Οι δηλώσεις Ανεστίδη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος. Αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σημειώνουν ότι «με τη στάση του αμαυρώνει τον αγώνα των συναδέλφων» και τονίζουν πως «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, ώστε να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ατυχείς», προσθέτοντας ότι «είναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων και οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του ίδιου να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να προχωρήσει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «οι δηλώσεις αυτές δεν απηχούν τις απόψεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος» και κατέληξε λέγοντας πως «με αυτή τη στάση αδικεί τον ίδιο του τον εαυτό».

Αυτή είναι η λίστα με τους αγρότες – Εκτός και επίσημα ο Ανεστίδης

Στο κρίσιμο ραντεβού της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό αναμένεται να παρευρεθούν 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα της χώρας.

Αναλυτικά η λίστα: