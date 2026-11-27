Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την 15χρονη από το Αγρίνιο που εξέδιδαν οι γονείς της.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές είχαν ενημερωθεί δύο φορές στο παρελθόν για τον εφιάλτη που περνούσε η ανήλικη στα χέρια των γονιών της, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλα πέντε άτομα και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου.

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Το 15χρονο κορίτσι αποκάλυψε σε κοντινό της πρόσωπο τα όσα ζούσε στο σπίτι της σε χωριό του Αγρινίου. Με την υποστήριξή του, κατήγγειλε εν τέλει τους γονείς της για μαστροπεία. Περιέγραψε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 πως την εξέδιδαν από όταν ήταν 8 χρόνων.

Μάλιστα οι γονείς της φέρεται να την εξέδιδαν σε ηλικιωμένους για 10 ή 15 ευρώ.

«Πάρτε με από αυτό το σπίτι», ζητούσε από το κοντινό της πρόσωπο με αποτέλεσμα να προχωρήσει και στην καταγγελία.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Χαμόγελου του Παιδιού, η πρώτη καταγγελία για την οικογένεια είχε γίνει το 2020. Τότε είχε αποσταλεί αναφορά για την κακοποίηση που βίωνε η τότε 9χρονη. Τέσσερα χρόνια μετά, το 2024, οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν και για την σεξουαλική εκμετάλλευση του κοριτσιού.

Παραμένει άγνωστος ο λόγος που δεν απομακρύνθηκε τότε από το σπίτι της.

Πλέον το κορίτσι φιλοξενείται στο νοσοκομείο Αγρινίου με εισαγγελική παραγγελία, έχοντας την υποστήριξη των νοσηλευτών και των ψυχολόγων.

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Φαίνεται πως θέλει να αφήσει πίσω της την φρίκη που φέρεται να βίωνε, προσπαθεί να αποκτήσει δεσμούς με τα υπόλοιπα παιδιά του νοσοκομείου και να ξεκινήσει μία καινούρια ζωή.

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις (ανάμεσά τους και οι γονείς) ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Δεν αποκλείεται να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ημέρες. Οι γονείς της μάλιστα είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για άλλες υποθέσεις.

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Σχετικά με την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, ούτε αναιρεί τη σοβαρότητα των καταγγελιών της 16χρονης.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν και εκχυμώσεις στην πλάτη του παιδιού που δείχνουν ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

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Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μετά από κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, η 15χρονη κατήγγειλε κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση. Εξαιρετικά κρίσιμη η άμεση αντίδραση και σωστή διαχείριση από τον Αστυνομικό Διευθυντή και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Δύο προηγούμενες αναφορές για το ίδιο παιδί, το 2020 και το 2024. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστηρίζει το παιδί.

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων αναφορικά με την υπόθεση της 15χρονης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, με στόχο την υποστήριξη και την προστασία του παιδιού.

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Παράλληλα, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο παιδί και η οικογένειά του είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Εθνική Γραμμή SOS1056, καθώς είχαν αποσταλεί δύο αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, το 2020 και το 2024.

Συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου 2026, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 δέχθηκε κλήση, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι ανήλικη 15 ετών υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της, καθώς και ότι εξαναγκάζεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Δίπλα στον καλούντα βρισκόταν και η ίδια η 15χρονη.

Κοινωνικός Λειτουργός της Γραμμής SOS1056 ζήτησε και μίλησε απευθείας με το κορίτσι. Αρχικά, του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και αποφόρτιση, ενώ ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες Αρχές. Η 15χρονη αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία.

Στις 22 Νοεμβρίου 2026, ο καλών και η 15χρονη επικοινώνησαν εκ νέου με την Εθνική Γραμμή SOS1056, ενημερώνοντας ότι βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, το κορίτσι δίσταζε να προχωρήσει, εκφράζοντας έντονο φόβο.

Έπειτα από επανειλημμένες επικοινωνίες με Κοινωνικό Λειτουργό της Γραμμής, κατά τις οποίες το παιδί υποστηρίχθηκε και αποφορτίστηκε, κατανόησε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα του συνέβησαν και ότι η διαχείριση της υπόθεσης θα αναληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Τελικά, αποφάσισε να εισέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενη από Ψυχολόγο του Οργανισμού.

Παράλληλα, στελέχη της Εθνικής Γραμμής SOS1056 είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για το περιστατικό, τις εξελίξεις και τη δυσκολία του παιδιού να μιλήσει στις Αρχές.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής όρισε ως αρμόδιο τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση και ανέμενε την άφιξή της.

Η Ψυχολόγος του Οργανισμού παρέμεινε δίπλα στο παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, την κατάλληλη πλαισίωση και, κυρίως, την αίσθηση ασφάλειας που είχε ανάγκη.

Εξαιρετικά φροντιστική και υποστηρικτική ήταν η στάση τόσο του Διοικητή Ασφάλειας όσο και όλων των αστυνομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το περιβάλλον της και στελέχη του Οργανισμού παραμένουν δίπλα της, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη.

Δύο προηγούμενες αναφορές

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί την πρώτη φορά που το παιδί και η οικογένειά του απασχολούν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Συγκεκριμένα:

Το 2020 είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για την κακοποίηση της τότε 9χρονης ανήλικης.

Το 2024 είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της τότε 13χρονης ανήλικης.

Η προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η έγκαιρη αναφορά, η συνεργασία των αρμόδιων Αρχών και η ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε κανένα παιδί να μη μένει μόνο του απέναντι στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση.