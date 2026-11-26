Φωτογραφία της μητέρας της 15χρονης που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου στην περιοχή του Αγρινίου έχει στη διάθεσή του το DEBATER. Η γυναίκα και ο πατέρας του κοριτσιού ερευνώνται για το αν παρέδιδαν την κόρη τους σε άλλα πρόσωπα για σεξουαλική εκμετάλλευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των συλληφθέντων έχει φτάσει τους οκτώ, μαζί με τους δύο γονείς.

Πώς άρχισε η έρευνα για τη 15χρονη

Η υπόθεση ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του ζευγαριού για υπόθεση ναρκωτικών. Κατά την προανάκριση για εκείνη την υπόθεση, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν τους αστυνομικούς να ερευνήσουν τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης και τον ρόλο των γονέων της.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, για την υπόθεση έχουν εκδοθεί συνολικά 16 εντάλματα σύλληψης. Στο πρώτο στάδιο της αστυνομικής επιχείρησης είχαν προσαχθεί περισσότερα από δέκα πρόσωπα

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στην Πάτρα για ιατροδικαστική εξέταση. Στο σκέλος της αστυνομικής έρευνας, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα ήρθαν σε επαφή με την ανήλικη και τι ρόλο φέρεται να είχε καθένα από αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν πληροφορίες που αφορούν συνολικά 16 πρόσωπα από την ευρύτερη περιοχή.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο τελικός αριθμός των προσώπων που θα περιληφθούν στη δικογραφία παραμένει ανοιχτός.