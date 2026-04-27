Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας (Βίντεο)

Ένα ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (27/04) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας όταν ένα αυτοκίνητο Mercedes ξεκίνησε να βγάζει καπνούς και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του 188ου χλμ, περίπου στη διασταύρωση της Σκάρφειας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το lamiareport.gr ο οδηγός κράτησε την ψυχραιμία του και κατεύθυνε το αυτοκίνητο στη ΛΕΑ, εγκαταλείποντάς το εγκαίρως και σε σημείο τέτοιο ώστε να αφήσει ελεύθερη τη μία τουλάχιστον λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής, συνεργεία της Κεντρικής Οδού αλλά και δυνάμεις της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, με στόχο την αντιμετώπιση του περιστατικού, τη σήμανση του δρόμου και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 17:15, το όχημα απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα με τη συνδρομή οδικής βοήθειας, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο, αποκαθιστώντας πλήρως την κυκλοφορία στην εθνική οδό.