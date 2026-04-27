Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: «Μία περιπέτεια υγείας με κράτησε στον Ευαγγελισμό» – Το πρώτο μήνυμα μετά τη νοσηλεία της

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη μοιράστηκε την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της, η οποία την κράτησε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για οκτώ ημέρες.

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού εξέφρασε την βαθιά της ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του δημόσιου συστήματος υγείας.

Στο μήνυμά της, η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη υπογράμμισε την αφοσίωση του προσωπικού, σημειώνοντας πως η εμπειρία της επιβεβαίωσε όσα ακούγονται για το επίπεδο των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, χαρακτήρισε το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος ως τον βασικό πυλώνα ισχύος του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Μαρέβα ❤️»

Το χρονικό της νοσηλείας

Η περιπέτεια ξεκίνησε την Παρασκευή (17.04), όταν η κ. Γκραμπόφσκι εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό άλγος.

Οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν αποφρακτικό ειλεό, ο οποίος είχε προκληθεί από συμφύσεις, και έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική παρέμβαση. Η επέμβαση (λαπαροτομία) ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.